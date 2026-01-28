Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском ЗаполярьеВ Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22
В Мурманской области расширяют меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Ключевые темы обсудили сегодня на заседании правительства региона. Среди них - продление грантового конкурса и новые льготы для предпринимателей, воспитывающих детей.

В начале заседания Андрей Чибис выразил благодарность и признательность компаниям, которые в дни аварии на линии «Россетей» активно помогали северянам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прежде всего хочу поблагодарить активных предпринимателей, которые стали помогать, наглядно показав искренность, сплоченность северную и желание помочь людям».

Первая важная тема на повестке - приём заявок на грантовый конкурс «Губернаторский старт» продлён до 4 марта. Это сделано для того, чтобы все успели подать документы без технических затруднений. В 2026 году на конкурс выделено 50 миллионов рублей.

Благодаря этим грантам в Мурманской области создано около 400 новых рабочих мест. За шесть лет поддержку получили более 190 бизнес-проектов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году мы впервые расширили возможности направления средств на приобретение франшизы и оплату расходов, связанных с реализацией инновационного проекта. Кроме этого, выделены дополнительные приоритетные категории проектов, также средства гранта можно направить на самые разные нужды».

Вторая инициатива - расширение программы льготных микрозаймов. С этого года приоритетное право на их получение от микрофинансовой организации ФОРМАП получают две новые категории: предприниматели с детьми в возрасте до пяти лет и предприниматели из многодетных семей. Губернатор также отметил, что весной с бизнес-сообществом они вернутся к теме налоговых изменений для арктических предпринимателей. Но с учётом специфики Севера, чтобы не ставить под удар компании с выручкой от 10 до 20 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы со своей стороны постараемся держать эту позицию, не будем повышать ставки. Будем проводить корректировку позиций, если увидим ухудшение ситуации, хотя мы это  прогнозируем».

Также глава региона поручил организовать масштабный образовательный интенсив по использованию искусственного интеллекта в бизнесе. Это часть комплексной поддержки, которая уже даёт результаты: число самозанятых в регионе за год выросло на треть. Параллельно продолжат работу: нефинансовая помощь в центре «Мой бизнес», программа «Платформа роста» для выхода на маркетплейсы и субсидии для туроператоров в рамках нацпроекта «Туризм и гостевой сервис».

