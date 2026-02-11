В Мурманской области расширяют систему поддержки будущих родителей

Теперь женщины, оказавшиеся в ситуации репродуктивного выбора, смогут получить помощь не только врача, но и психолога и социального работника.

Центр охраны здоровья семьи и репродукции в Мурманске работает в рамках губернаторской программы «На Севере — малыш». Центр оказывает помощь как женская консультация и сопровождение беременности.

Скоро медицинские услуги и консультирование здесь будут предоставляться и для мужчин.

Большое направление, которое будет развиваться в учреждении, помощь женщинам в состоянии репродуктивного выбора. С пациенткой будут работать не только акушер -гинеколог, но и психолог, и социальный работник. Специалисты помогут разобраться в страхах перед родами и принять осознанное решение.

Александр Залесный, руководитель Мурманского областного перинатального центра: «Очень часто те страхи, которые испытывает женщина перед рождением ребёнка, решаемые. Специалисты помогают решать эти проблемы, это могут быть фобии и соцпроблемы».