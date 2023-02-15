В Мурманской области расширяют список учреждений, на мероприятия которых можно попасть по «Пушкинской карте»

К перечню добавились и кинотеатры.

Напомним, что программа популяризации культурных мероприятий среди молодёжи реализуется в нашем регионе и всей стране в рамках национального проекта «Культура». По «Пушкинской» карте северяне от 14 до 22 лет могут посещать 46 кинотеатров, театров, музеев и других учреждений культуры Кольского Заполярья. На эти цели ежегодно каждую выданную карту пополняют на 5 тысяч рублей.

С момента старта программы в Мурманской области уже оформлено более 30 тысяч карт, с помощью которых молодые северяне оплатили более 15 тысяч билетов.

Актуальные афиши мероприятий можно найти на сайте Культура.РФ, а также в официальной группе Министерства культуры Мурманской области «ВКонтакте».