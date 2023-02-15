День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30
В Мурманской области расширяют список учреждений, на мероприятия которых можно попасть по «Пушкинской карте»
К перечню добавились и кинотеатры.
Напомним, что программа популяризации культурных мероприятий среди молодёжи реализуется в нашем регионе и всей стране в рамках национального проекта «Культура». По «Пушкинской» карте северяне от 14 до 22 лет могут посещать 46 кинотеатров, театров, музеев и других учреждений культуры Кольского Заполярья. На эти цели ежегодно каждую выданную карту пополняют на 5 тысяч рублей.
С момента старта программы в Мурманской области уже оформлено более 30 тысяч карт, с помощью которых молодые северяне оплатили более 15 тысяч билетов.
Актуальные афиши мероприятий можно найти на сайте Культура.РФ, а также в официальной группе Министерства культуры Мурманской области «ВКонтакте».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж