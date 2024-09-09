В Мурманской области растёт число многодетных семей

На сегодняшний день их уже 9,5 тысячи. Недавно орденом «Родительской славы» удостоили одну из таких.

Поздравил и вручил супругам Асе и Дмитрию Аверкиевым удостоверение многодетной семьи нового образца губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На встрече с главой региона были и четверо детей семейства. Старшая дочь Виктория, продолжая традиции, уже сама стала мамой. Сын Максим – студент Мурманского арктического университета, входит в состав региональной сборной по биатлону. Его сестра Мария успешно совмещает учебу в четвёртом классе с занятиями лыжными гонками в спортивной школе олимпийского резерва. Младшая Дарья пошла в этом году во второй класс, а также поступила в музыкальную школу.

Почётной награды семья была удостоена по Указу Президента России Владимира Путина в августе этого года. Вместе со званием Аверкиевы получили 5 млн рублей, которые можно направить на покупку автомобиля или улучшение жилищных условий.