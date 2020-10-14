В Мурманской области растёт число заболевших коронавирусорм

За прошедшие сутки зафиксировали 159 новых случаев заболевания CoViD-19. В больницы попадает всё больше людей с тяжёлой формой. Глава региона принял решение ввести ряд ограничительных мер.

Но сначала о статистике. За сутки больше всего заболевших в Мурманске (+66), Североморске (+23), Печенгском районе (+14).

Чтобы не пришлось закрывать школы, рестораны, соцучреждения, а самое главное, чтобы сохранить жизни северян, губернатором было принято решение с 16 октября ввести в тестовом режиме на две недели дополнительные ограничительные меры, сообщил Андрей Чибис.

Для группы риска – а это граждане старше 65 лет – вернут самоизоляцию. Выходить из дома разрешат только в случаях крайней необходимости. Учреждения общественного питания будут работать до 23 часов. Бары и рестораны не должны устраивать вечеринки с большим скоплением людей. Приостанавливается приём пациентов в дневных стационарах, чтобы увеличить штат медработников, работающих непосредственно с коронавирусными больными. А тем, кто уже находится на лечении, помощь будет оказана в полном объёме, подчеркнул глава региона.