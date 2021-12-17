168 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+58), Кандалакшском районе (+31) и Североморске (+19).

С 17 декабря в Мурманской области при посещении торговых и торгово-развлекательных центров ковид–документы, в том числе с QR-кодом, нужно будет предъявлять однократно на общем входе. В магазинах, расположенных внутри, проводить повторную проверку документов не требуется.

Помимо этого, в Мурманской области разрешённая заполняемость залов кафе и ресторанов увеличена до 70% от общего числа посадочных мест.

Соответствующее предложение внёс главный санитарный врач региона. Оно также закреплено в подписанном губернатором постановлении.