В Мурманской области разрушается единственный в России памятник-самолёт Бе-6

Чтобы его обновление началось быстрее, общественники просят признать воздушное судно объектом культурного наследия. С таким заявлением они обратились в областное Министерство культуры.

На сегодняшний день в мире осталось всего 4 таких самолёта. Три из них находятся в специализированных музеях Украины и Китая. В Мурманской области Бе-6 стоит на постаменте под открытым небом на маленьком острове в посёлке Сафоново. Если в других странах следят за состоянием памятников, то у нас оно оставляет желать лучшего. Фюзеляж железной птицы давно проржавел, металл продырявился, а постамент раскрошился.

Общественники уверены, что признание памятника объектом, культурного наследия, позволит восстановить его и сохранить для истории.