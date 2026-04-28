Парады, шествие «Бессмертного полка», выставка кораблей и народные гулянья: утверждена программа празднования Дня Победы в Кольском Заполярье
В Мурманской области реализуется демографическая программа «Здравствуй, мама»

Основная задача проекта - не просто расширить меры поддержки, а сделать так, чтобы каждая беременная женщина чувствовала, что помощь рядом и о ней позаботятся.

Программа «Здравствуй, мама» действует в регионе не первый месяц. За это время обучение прошли более 150 врачей, психологов и педагогов из родовспомогательных учреждений. Им предстоит сопровождать женщину на всех этапах с момента, когда она только узнаёт о беременности.

Сергей Чуксеев, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Есть уже прикладные результаты, это важно для всей страны».

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» передал в женские консультации 1500 информационных папок. Внутри - не только существующие федеральные и региональные меры помощи и льготы, но и поздравление, дневник будущей мамы, а ещё первые пинетки для малыша.

Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ: «Этот буклет сделан по принципу одного окна. Беременность - это не страшно, это основное, она знает куда ей пойти, куда звонить».

Также на пресс-конференции в Мурманске впервые в России запустили мобильное приложение «Здравствуй, мама». Это цифровой помощник, где есть психологические советы, напоминания, контакты специалистов.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На десятом году реализации программы встретились два проекта «Здравствуй, мама» и «На Севере малыш». Этот проект - отражение той системы, которую мы сейчас пытаемся выстроить».

На пресс-конференции выступали врачи и психологи, а ещё своим опытом поделилась мама шестерых детей Мария Поднебесникова.

Мария Поднебесникова, мама шестерых детей: «Надо довериться Богу, у него на вас большие планы. Доверьтесь и смело идите в этот мир счастья и любви».

Организаторы подчёркивают, что поддержка семьи, материнства и детства – одно из ключевых направлений работы, а программа - долгосрочная система, где женщина всегда сможет найти не только информацию, но и сама принять человеческое участие в реализации программы.

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

