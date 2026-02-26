В Мурманской области регулярно проводятся профилактические рейды по проверке постановки на воинский учёт

Следователи-криминалисты 305 военного следственного отдела, а также по Мурманскому, Гаджиевскому и Печенгскому гарнизонам регулярно проводят профилактические рейды и проверки.

Их организуют для выявления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт в установленный законом срок.

В ходе рейдов военные криминалисты, взаимодействуя с полицией и военкоматами проводят обходы, проверяют документы у граждан и сверяют данные с учётными базами. Особое внимание уделяется разъяснительной работе - это беседы о важности соблюдения законодательства о воинской обязанности и об ответственности, предусмотренной за уклонение от постановки на воинский учёт.