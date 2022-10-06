День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 19:30
В Мурманской области решили поддержать мобилизованных земляков
Призванные резервисты будут обеспечены дополнительным обмундированием. Об этом во время расширенного заседания региональной мобилизационной комиссии заявил губернатор Андрей Чибис.
Уже развернута кампания по приобретению необходимой экипировки согласно составленному списку потребностей.
Напомним, в нашей области в рамках частичной мобилизации планируют призвать около 1000 человек. Почти половину из этого числа уже отправили в учебки, расположенные в Санкт-Петербурге.
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Последние комментарии
Татьяна
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