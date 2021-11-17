В Мурманской области рост регистрации заболеваемости коронавирусом составил около 3%

269 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+82), Кандалакшском районе (+59) и Североморске (+30).

С 17 ноября, согласно постановлению Роспотребнадзора, граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными ковидом при условии отсутствия симптомов заболевания.

Как сообщили представители Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на заседании межведомственного оперативного штаба, по сравнению с прошлой неделей рост регистрации заболеваемости коронавирусом составил порядка 3%. Максимальным остаётся показатель в возрастной группе старше 60. Согласно прививочному анализу заболевших COVID-19, только в 4-х случаях из 412 зарегистрированных имеется отметка о вакцинации. Что касается заболеваний ОРВИ и сезонным гриппом, то за неделю в регионе зафиксировано около 9400 случаев.