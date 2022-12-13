В Мурманской области с 1 января 2023 года повысится минимальный взнос за капитальный ремонт

В Мурманской области для средней однокомнатной квартиры повышение составит 43,5 рубля в месяц, двухкомнатной – 64, трехкомнатной - почти 80 рублей в месяц.

В России из-за пандемии и санкций значительно увеличились цены на стройматериалы, что сказалось и на стоимости ремонтных работ. Анализ поступления средств собственников показал, что без повышения взноса с 1 января 2023 года реализовать запланированные планы по обновлениям невозможно, сообщает региональный Фонд капремонта.

Так, в Мурманской области для средней однокомнатной квартиры повышение составит 43,5 рубля в месяц, двухкомнатной – 64, трехкомнатной - почти 80 рублей в месяц.

Напомним, в Мурманской области в нынешнем году данный взнос не повышался.