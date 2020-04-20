В Мурманской области с диагнозом «COVID-19» умер уже третий человек

Жертвой болезни стала пожилая женщина из Кировска, которая пыталась вылечиться самостоятельно дома, не прибегая к помощи специалистов. Диагноз «COVID-19№ был поставлен уже после смерти пенсионерки.

Помимо коронавируса она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ей было 85 лет.

Ранее ещё две северянки 67-ми и 73-х лет скончались от опасного вируса в Мурманске. У них также были серьёзные хронические заболевания. Одна из них вернулась из Санкт-Петербурга, где почувствовала себя плохо. По возвращении её состояние ухудшилось, однако, она отказалась от госпитализации. На следующий день, когда по настоянию администрации больницы она была госпитализирована, у неё диагностировали двустороннее воспаление лёгких, подключили к аппарату ИВЛ, но спасти пациентку не удалось.

На момент подготовки этого выпуска к эфиру, в регионе зафиксированы 403 случая заболевания COVID-19. 28 пациентов выздоровели и выписаны из больницы; 372 человека находятся на лечении.