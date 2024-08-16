В Мурманской области с начала мотосезона пострадали 48 человек, а ещё 6 погибли

В связи с этим полицейские столицы Заполярья провели рейд по байкерам.

Мотосезон в самом разгаре. На дороги общего пользования выезжают не только добросовестные, но и нарушающие закон мотоциклисты. Нередко байкеры не регистрирует свою технику в ГАИ, катаются на аппаратах и вовсе не предназначенных для дорог общего пользования. Попадаются и несовершеннолетние водители без прав.

Артём Мишкой, командир 1 взвода ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «За текущий год у нас зарегистрировано 10 ДТП с участием двухколесных транспортных средств, в результате которых пострадали 13 человек».

Кроме того, во время рейда неравнодушные мурманчане сообщили инспекторам о странной манере езды водителя машины марки «Митсубиси». Сотрудники ДПС остановили автомобиль, как оказалось, владелец легковушки переборщил с крепким алкоголем, прежде чем сесть за руль. Мужчина подшофе вез компанию из трёх человек и собаки с места отдыха.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Дорожными полицейскими установлено, что водитель иномарки не имел при себе документов, удостоверяющих личность, в связи с чем был доставлен в отдел полиции. Как оказалось, мужчина 1990 года рождения ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и уже был лишён права управления транспортным средством до декабря 2023 года».

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска призывают водителей всех транспортных средств, соблюдать правила дорожного движения, требования сигналов светофора, очередность проезда, уступать пешеходам и быть предельно внимательным за рулём.