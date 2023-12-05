В Мурманской области семьям участников спецоперации будут выплачивать единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс

Соответствующее постановление подписал глава региона.

Новая мера поддержки распространяется на семьи участников специальной военной операции, воспитывающие первоклассников, а также детей, которые пойдут в первый класс в будущем году.

Выплата не зависит от уровня дохода.

Назначение и выплата пособия, размер которого с 1 октября этого года составляет чуть более 5 тысяч рублей, производится одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним первоклассника или ребёнка, который только пойдёт в школу.