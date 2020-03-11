В Мурманской области сезон капелей из дырявых крыш

Мурманска продолжают весенний челлендж (так называют определенного рода соревнования). В нашем случае - по протекшим крышам.

Этим видео в социальных сетях поделилась жительница одного из домов по улице Софьи Перовской. Судя по кадрам, видно, что вода с крыши тонкой струйкой течет по кухонным шкафчику и дальше вниз. Бороться с капелью приходится путём постоянной уборки лужи, образующиеся на столешнице.

- Конечно воняет, тухлая вода с крыши, - комментирует мурманчанка.

На улице Марата ситуация пострашнее, автор этих фотографий живёт в деревянном доме, каменная противопожарная перегородка которого начала медленно отходить от стены - протечки последовали незамедлительно.

Жильцы сами скидывают снег со своей кровли.

А вот в Кировске жители ряда домов ждать помощи от коммунальщиков не стали, а сами взялись за лопаты. Логика простая - нет снега на кровле, нет и протечек.