76 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+41), Североморске (+9) и Мончегорске (+9).

Наш регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения. В сутки гослаборатории делают более 800 анализов. Результаты жители области получают, в том числе и с помощью смс-сервиса, что позволяет сократить сроки ожидания до 24 часов. Услугу оказывают тем, кто дал согласие на информирование. С ноября таким образом смс-уведомления получили более 148 тысяч человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Мурманской области сформирован 10-кратный запас лекарств от CoVID-19.