День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.21 19:30
В Мурманской области сформирован 10-кратный запас лекарств от CoVID-19
76 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+41), Североморске (+9) и Мончегорске (+9).
Наш регион - один из лидеров в стране по охвату тестированием на ковид на 100 тысяч населения. В сутки гослаборатории делают более 800 анализов. Результаты жители области получают, в том числе и с помощью смс-сервиса, что позволяет сократить сроки ожидания до 24 часов. Услугу оказывают тем, кто дал согласие на информирование. С ноября таким образом смс-уведомления получили более 148 тысяч человек.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Мурманской области сформирован 10-кратный запас лекарств от CoVID-19.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
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Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
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