В Мурманской области сформируют региональную пятилетнюю программу модернизации библиотек

Мероприятия, направленные на создание современных культурных пространств и интеллектуальное развитие, определят в течение месяца. Об этом в Общероссийский день библиотек сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона посетил филиал Центральной детской библиотеки на улице Баумана, 24. Он поздравил сотрудников с профессиональным праздником и сделал своеобразный подарок - снял ограничения работы, введенные из-за коронавируса.

В этом году перед министерством культуры Мурманской области поставлена задача – продолжить работу по переоснащению книгохранилищ и созданию современных многофункциональных пространств для северян. В течение месяца программа должна быть разработана, чтобы с этого года мы смогли приступить к её постепенной реализации, подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я считаю, что должна быть сформулирована 5-летняя программа модернизации библиотек в нашем регионе. Чтобы действительно их сделать очень удобными. С утра для старшего поколения, где проводить соответствующие курсы, чтобы обучать работе в интернете, сейчас это очень актуально. Постараться рассмотреть возможность, чтобы библиотека закрывалась позже».