В Мурманской области сформируют штаб общественных наблюдателей

Штаб общественных наблюдателей сформируют в преддверии предстоящих выборов.

В сентябре в России состоятся выборы в законодательные органы различных уровней. В региональной общественной палате уже началась подготовка к ним. Так будет сформирован штаб наблюдателей, в который войдут представители общественных организаций, опытные юристы и специалисты медиасферы.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Решение о создании штаба было принято на совете второго февраля. Основной целью штаба является осуществление законности и контроля во время проведения выборов».

Также в работе будет задействована мониторинговая группа. Она будет рассматривать спорные ситуации на избирательных участках, проводить собственные внеплановые проверки.

Юлия Величко, заместитель председателя региональной палаты, член Общественной палаты РФ: «Мониторинговая группа была и в прошлом году. Бывает, что возникают вопросы, которые возникают на УИКах и они требуют вмешательства и разбирательства. И они выезжали на УИКи разбирают ситуацию, которая возникала в ходе наблюдения».

Планируется обучить более ста человек, которые станут наблюдателями со стороны Общественной палаты. Ещё один инструмент, с помощью которого можно будет наблюдать за выборами, это мобильное приложение, которое запустят к началу избирательной кампании.