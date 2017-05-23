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День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.17 19:30

В Мурманской области скоро стартует детская оздоровительная кампании

До лета остаются считанные дни. К организации детского отдыха власти региона отнестись с особой серьёзностью - около 20 тысяч юных мурманчан получат возможность отправиться на юг.

Правительство Мурманской области выделило 275 миллионов рублей на организацию детской оздоровительной кампании этого года. Программой будет охвачено 37,5 тысячи детей, из них 22 тысячи отдохнут в летний период. Многие из них отправятся за пределы Мурманской области, в том числе на побережьях Чёрного и Азовского морей.

В нашем регионе будет открыто 99 оздоровительных лагерей, которые примут больше 8 тысяч школьников. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путёвки и проезда осуществляется за счёт бюджетных средств. Родителям остаётся только обеспечить своих детей питанием в пути.

Особенностью летней кампании этого года станут и оборудованные поезда, в каждом составе теперь обязательно будут вагон-ресторан, а медперсонал и сотрудники правоохранительных органов будут сопровождают детей на протяжении всего пути.

Первая смена на территории региона откроется в начале июня, а 29 и 30 мая дети отправятся в лагеря и санатории за пределами области.

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