В Мурманской области снежные и тёплые дни сменились на метели

Новая неделя началась со штормового предупреждения. Порывы северного ветра достигали 30 м/с.

В течение прошедшей недели в Мурманскую область пришла оттепель со снегопадами и коммунальные службы работали в усиленном режиме. Более 112 тысяч кубометров снега они вывезли за прошедшие 7 дней. Сегодня из-за непогоды режим повышенной готовности был введён в Мурманске, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск и Апатитах. И это сделано не просто так, после оттепели и наступивших снегопадов дворы превратились в непролазное «болото» из сугробов и снежной каши.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это издевательство над людьми, сейчас циклон нам добавил снега. Задача - организовать уборку. Это задача органов местного самоуправления».

Из-за метели пришлось закрыть аэропорт и перенести рейсы. Также был ограничен проезд транспорта на многих региональных автодорогах.

За выходные дни в области зарегистрировано 61 ДТП. В них три человека получили травмы. А только за первую половину дня понедельника в ГИБДД Мурманска уже поступило 31 сообщение об авариях.

Оксана Широва, главный специалист отдела мониторинга ЦУКС МЧС России по Мурманской области: «Главное Управление МЧС России по Мурманской области рекомендует без необходимости не покидать помещения. При нахождении на улице, соблюдать осторожность: не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений и рекламных щитов. Пересекайте проезжую часть только по пешеходному переходу. Владельцам личного транспорта без необходимости не совершать поездки. В условиях ограниченной видимости будьте внимательны и осторожны».

Отметим, что на Северном флоте введена повышенная штормовая готовность. В пунктах базирования приняты дополнительные меры безопасности. Полёты морской авиации и передвижение автоколонн скорректированы.

По прогнозам Росгидромета, сильная метель сохранится сутки.