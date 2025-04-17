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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 19:30

В Мурманской области снимут новый военный фильм режиссёра Руслана Тихомирова

Режиссёр Руслан Тихомиров, будучи кандидатом исторических наук, в основу сюжета своего нового художественного фильма «Ушедшие в метель» положил реальный случай побега советских военнопленных Лушникова и Гурьева из лагеря в Северной Норвегии. События ленты происходят, как не сложно догадаться, в годы Второй мировой войны.

Руслан Тихомиров, режиссёр документального и художественного кино, директор киностудии «Русич»: «Дороги, мостовые, тоннели пробиты руками тех людей, которые впроголодь там содержались … Эта история о людях - в первую очередь».

Для работы над сценарием автор использовал материалы государственных архивов, Министерства обороны, архивов Смерша и ФСБ. Один из главных посылов фильма, не только рассказать историю о героизме советских людей, но и затронуть тему, которую нечасто встретишь в кинематографе. Речь о нацистских концлагерях в Норвегии. Поэтому одной из точек для съёмок и была выбрана Мурманская область.

Руслан Тихомиров, режиссёр документального и художественного кино: «Мурманская область становится тем местом, которое изображает Северную Норвегию».

Мурманск, если пока и не стал кинематографической столицей страны, но активно к этому идёт. Кольский полуостров продолжает привлекать киноделов уникальной природой, красотами пейзажей и, в том числе архитектурой городов.

Вячеслав Иванов, региональный представитель кинокомпании «Русич»: «Очень красивые места за Мурманском».

И если с местом команда определилась, то вот актёрский состав всё ещё утверждается. Продолжается подбор актёров для массовых и групповых сцен. В Мурманском арктическом университете для этого развернули настоящую кастинг-площадку.

Анастасия Богославская, студентка МАУ, артист театральной студии «Домино»: «До этого я тоже снималась в фильмах».

Заведует подбором актёров специалист с опытом как в театральных постановках, так и в кинопроизводстве, кастинг-директор и сценарист кинокомпании Дмитрий Никитин.

Дмитрий Никитин, кастинг-директор, сценарист кинокомпании «Русич»: «Это чрезвычайно интересно. Интересно находить в современности, в текущем моменте находить типажи … Это невероятно интересно, это каждый раз открытие».

Для любой истории важно попасть в типаж, как признается Дмитрий Никитин, конечно, магия кино способна на многое, однако ничто не заменит лица человека, который как будто сошёл со снимков ХХ века.

Съёмки фильма «Ушедшие в метель» состоятся  в Мурманской области уже осенью этого года.

Комментарии

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