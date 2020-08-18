В Мурманской области снимут сериал о полярных конвоях

Для кинематографистов уже провели ознакомительный тур. Его участниками стали 25 известных режиссеров, продюсеров и кинопроизводителей. Они посетили Мурманск, Териберку, Кировский и Печенгский районы.

В сентябре этого года в Мурманскую область приедут операторы кинопроектов крупных российских студий и определят места для съёмок. В заполярной столице они планируют создать военный сериал о полярных конвоях и ряд других фильмов в Печенгском районе и на Терском берегу.

По мнению кинематографистов, помимо главных достоинств Кольского полуострова, здесь есть железная дорога, позволяющая доставить группы и оборудование с минимальными затратами. Также у нас полярный день, при котором можно продлить съёмочный процесс. И ещё одним плюсом обозначено отсутствие кондиционеров на зданиях в центре городов, что позволяет снимать исторические фильмы.