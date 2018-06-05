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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

В Мурманской области снизилась задолженность по зарплате

Задолженность по зарплате на предприятиях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Мурманской области, за год снизилась более чем на 60%.

Если на 1 мая 2017 года суммарный долг перед работниками региона составлял 429 млн рублей, то на 31 мая этого года эта сумма снизилась до 163 млн рублей. В течение года предприятия и организации-должники погасили порядка 280 млн.

Об этом на рабочей встрече с губернатором Мариной Ковтун сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Андрей Балмочных. С руководствами предприятий-должников налажен постоянный контакт и обмен информацией, рост задолженности удаётся сдерживать, сообщил он.

Марина Ковтун,  губернатор Мурманской области, отметила, что за прошедший год проведена большая работа, размер задолженности уменьшился. Ни одна из сторон этой работы не имеет полноты контроля и воздействия на эти предприятия, работа ведётся совместными усилиями. В планах у правительства продумать дополнительные меры воздействия на экономически активных должников.

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