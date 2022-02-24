В Мурманской области собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса

Старт акции ранее дал губернатор Андрей Чибис. Один из пунктов сбора открыли в Мурманске.

На пункт сбора помощи жителям Донбасса в Мурманске неравнодушные северяне привозят одеяла, средства гигиены, одноразовую посуду; для детей - памперсы и пелёнки, книги, игрушки и канцтовары.

Например, пятилетняя Ксюша Лавринович отдала любимого плюшевого мишку.

Поддержать переселенцев приходят семьи, школьники с учителями, сотрудники различных организаций. Например, Виктория и Елена трудятся в торговом порту. Они не смогли остаться в стороне.

Виктория Ильина, сотрудник Мурманского морского торгового порта: «Они сегодня были вынуждены покинуть свои дома. Надеемся, это временно. Но наш тёплый север, думаю, встретит их с добротой и душевным радушием».

Елена Малышевская, сотрудник Мурманского морского торгового порта: «Я сама с Украины, у меня там много друзей. И я знаю, что нет врагов ни там, ни здесь. Поэтому помочь друг другу – это святое дело».

Также пункт приёма гуманитарной помощи посетила сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Она ознакомилась с работой волонтёров.

Татьяна Сахарова, сенатор РФ от Мурманской области: «Кто-то словом, кто-то делом, кто-то добрым поступком, а кто-то тем, что сегодня что-то принёс. Вместе мы делаем одно большое, важное и очень нужное дело поддержки наших жителей. Жителей, которым сегодня нужна наша помощь».

Всего в Заполярье открыто 26 пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик.