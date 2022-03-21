В Мурманской области собрана гуманитарная помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины

Суммарный объём помощи беженцам, приехавшим в Россию, составляет около 130 тонн.

На прошлой неделе из области было отправлено два грузовых контейнера. Первая партия с гуманитарной помощью от жителей Заполярья отправилась в Белгородскую область. Второй груз с 20 тоннами замороженной рыбы, предоставленной одним из рыбаков нашего региона, в Курскую область. Помощь в доставке оказывает Министерство обороны.

В середине марта 40 тонн гуманитарной помощи от северян было отправлено с территории Заполярья двумя военными авиабортами. Ещё 8 тонн гуманитарной помощи отправлено в Республику Крым из Москвы. Это средства личной гигиены, салфетки и памперсы – все эти вещи приобретены нашими предпринимателями.

Сейчас к отправке из Мурманской области готовится ещё 60 тонн грузов.