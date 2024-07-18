В Мурманской области состоялись практические занятия с группами разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота

Занятия проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции. Основное внимание было уделено практической подготовке на учебном полигоне в районе посёлка Щук-озеро.

Военнослужащие изучили назначение, устройство щупов, характеристики средств разминирования, обезвреживания, обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кроме того, специалисты выполнили учебные задачи по ликвидации взрывных и невзрывных заграждений, инженерных препятствий, а также по разминированию минных участков.

Во время практических занятий саперы изучили приёмы и способы ведения инженерной разведки, а также действия по разминированию и минированию незнакомой местности.