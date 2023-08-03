В Мурманской области состоялись сборы Мобильной глубоководной водолазной группы МЧС России

В районе Дальних Зеленцов тридцать человек отрабатывали различные вводные, повышая свои профессиональные навыки.

Проверить свои навыки на большой глубине приехали водолазы из Керчи, Калининграда, Сочи и нашего региона. Задачи перед группами стояли не из лёгких.

Во время сборов на постоянной основе проводился медицинский контроль глубоководников из-за серьёзной нагрузки на организм.

«Традиционные сборы групп, наверное, самое ожидаемое событие года для водолазов. Особенно отрадно, что они проходят в Мурманской области – у нас есть чем гордиться!», - отметили в ведомстве.