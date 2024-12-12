В Мурманской области состоялось Межведомственное заседание по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС Северо-Запада

Спасатели завершают год с хорошими показателями. Так, на 52 человека уменьшилось число погибших при чрезвычайных ситуациях и пожарах. На 6% снизилось количество происшествий на водных объектах.

На заседании также были подведены итоги смотр-конкурсов федерального округа. Серди победителей есть и представители нашего региона.

Были награждены и лучшие специалисты.

В рамках встречи губернатор Мурманской области внёс несколько инициатив. Одна из них – рассмотреть возможность разработки правового механизма, позволяющего муниципалитетам принимать решение о запрете выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий.

В числе предложений – проанализировать набор требований для Единой дежурно-диспетчерской службы с учётом численности населения населённых пунктов и внедрить систему искусственного интеллекта в сферу деятельности территориальных подсистем РСЧС.