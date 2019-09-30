В Мурманской области состоялся четвёртый чемпионат по футболу 8 на 8

Футбол 8 на 8 занимает всё более прочное положение в России. Заполярье - не исключение. В Мурманской области состоялся четвёртый чемпионат по этому виду спорта.

30 команд со всей Мурманской области сразились друг с другом за звание лучших игроков в футбол 8 на 8. Сейчас этот вид спорта готов потеснить традиционную игру. По крайней мере в Заполярье. Матчи здесь по зрелищности не уступают, а затрат меньше. Ведь тренироваться игроки могут в обычном спортивном зале. Большое поле для игр не нужно.

Алексей Попов, директор по проведению чемпионата Мурманской области по футболу 8 на 8 «Мегаспорт»: «Сейчас только организованных команд в России около 8000. И уже более 100 000 организованных футболистов. Этот вид спорта в прошлом году Российский футбольный союз признал отдельным видом спорта, взял под свою эгиду, сейчас проводятся официальные чемпионаты России. Ну и мы, соответственно, проводим свой чемпионат области».

Ещё пару лет назад в Мурманской области было около 15 команд. Сейчас - около 30. Игры на чемпионате проходят активно, каждый игрок выкладывается на 100 процентов. Даже моросящий дождь - не преграда. Разгоряченные спортсмены раз за разом штурмуют ворота соперника. Футболисты пришли побеждать, рассказывает Александр Зотов капитан команды «ЭкоХоум». Команда, кстати, своего соперника - команду «Капитан Ушаков» разгромила всухую.

Александр Зотов, капитан команды «ЭкоХоум»: «Ну, конечно, на улице поприятней, интересней. Все равно тут природа и север не всегда дают поиграть. Но футбол в любой стадии интересен. Поэтому, это больше привычка. Интересно играть везде. Везде азарт нормальный спортивный».

На соседней половине поля сражаются «Кристалл» и «Профсоюз вооружённых сил России». Игроки «Профсоюза» бьются отчаянно, не давая приблизиться сопернику к своим воротам.

Сергей Кошкарёв, руководитель команды «Профсоюз ВС России» г. Североморск: «Ну, мы, в общем, вошли не с первого места в полуфинал. Поэтому все для нас команды - соперники сильные. Но, несмотря на погоду и на соперника, команда настроена, пришли почти полным составом и сегодня шанс есть занять у нас первое место».

То ли сказалась общая подготовка и дисциплина, то ли игроки интенсивнее тренировались, но соперников «Профсоюз» обыграл со счётом 5:0. Уже в финале игры третьей лиги «Профсоюз ВС России» встретился с «ЭкоХоум». Результат - 4:3 в пользу «Экохоум».