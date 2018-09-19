В Мурманской области состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»

Фестиваль «Вместе ярче» - огромный всероссийский праздник экологии и энергосбережения. В нём принимают участие 80 субъектов страны. Мурманская область так же не стала исключением и уже в третий раз присоединилась к этому движению. В начале праздника юных северян приветствовала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, которая вместе с ребятами насладилась красочным танцевальным концертом.

Школьники посетили лекции, где специалисты из региональных компаний рассказали им про важность сбережения электричества, а так же постарались объяснить ребятам принцип ядерного синтеза. Такая экскурсия расширит кругозор школьников и, возможно, некоторых из них сориентирует на выбор будущей профессии.

А для совсем маленьких участников фестиваля представители Фонда капитального ремонта и компания «Мурманэнергосбыт» устроили открытый урок, на котором дети посмотрели обучающие фильмы «Азбука ЖКХ», поиграли в развивающие игры и даже сделали свой собственный мультик.

В этом году фестиваль будет проходить вплоть до конца октября и посетит каждый уголок страны.