В Мурманской области состоялся пилотный запуск элемента городской системы видеоаналитики

Проект реализован при поддержке Министерства цифрового развития региона и направлен на комплексное обеспечение безопасности в городе.

В основе решения лежит платформа управления видео на базе компьютерного зрения. За счёт использования нейронных сетей она позволяет анализировать видеопоток со всех подключенных камер и распознавать людей в кадре, сравнивая их с загруженными базами данных.

Кроме того, в системе есть возможность воспроизведения и разбора событий, а также поиска по определённому человеку. Такие характеристики могут применяться для повышения безопасности многолюдных мест и предприятий, анализа трафика людей, измерения аудитории в магазинах и банках.