В Мурманской области состоялся учебно-тренировочный сбор МЧС по применению техники повышенной проходимости

В тренировке, которая была организована в центре Хибинского горного массива, принимал участие и советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Он ознакомился с работой дежурной смены на контрольно-спасательном посту Куэльпорр, расположенном в горах.

Этот пост играет ключевую роль в обеспечении безопасности туристов и местных жителей.

Спасатели же в течение дня провели теоретические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.