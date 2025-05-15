В Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции помогли потерявшемуся ребёнку вернуться домой

Сюжет, которого смертельно боятся все родители, – это услышать, что твой ребёнок потерялся. И не просто, а уехал из города в неизвестном направлении.

Алена, мама мальчика: «Сидела дома, ждала ребёнка со школы, раздался звонок. Ребёнок был очень напуган. Сказал, что он потерялся за городом и после этого прервалась связь, а мы какое-то время не могли с ним созвониться».

Ученик одной из мурманских школ возвращался домой после занятий. Но вместо привычного маршрута, мальчик случайно сел на пригородный автобус и оказался один на оживленной трассе. В это время мимо места, где потерялся ребёнок, проезжали сотрудники ГАИ. Полицейские обратили внимание на маленького мальчика, находившегося без сопровождения взрослых, и остановились разобраться в случившемся.

Вова, потерявшийся мальчик: «Я шёл после школы домой»…

Ребёнок рассказал сотрудникам о ситуации. Госавтоинспекторы оперативно связались с мамой мальчика и доставили потерявшегося парня домой.

Позже в Управление МВД России по Мурманской области поступило письмо от жительницы города Мурманска со словами признательности в адрес сотрудников Госавтоинспекции Кольского района.