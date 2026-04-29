Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
В Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Встречная полоса»

В этот раз внимание инспекторов было направлено на автомобилистов, движущихся по трассе Р-21 Кола.

За год на мурманских дорогах зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия из-за выезда на полосу встречного движения. В каждом из них был риск лобового удара с тяжёлыми последствиями.

Чтобы исправить ситуацию, дорожные полицейские проводят рейды со скрытым патрулированием. Последствия ДТП ведут к тяжёлым травмам, а иногда такие ДТП приводят и гибели участников происшествия.

Андрей Барабаш, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Выезд на встречную полосу – это один из самых страшных маневров, небезопасных, который всегда может привести к печальным последствиям. Такие транспортные происшествия, если происходят из-за выезда на встречную полосу, всегда с трагическими последствиями, в которых пострадают и гибнут люди».

Следить за автомобилистами будут на обычном служебном автомобиле, не имеющий цветографические надписи. Остановить нарушителя скрытый патруль не имеет права. Он только передаёт информацию дежурному наряду, который по мере нарушений остановит водителя.

Владислав Сакаев, инспектор отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «В рамках оперативно-профилактического мероприятия у сотрудников Госавтоинспекции могут использовать патрульный автомобиль скрытого патрулирования для помощи в рамках оперативно-профилактического мероприятия, чтобы выявлять нарушения по встречной полосе».

Благодаря подобным проверкам инспекторы ДПС пресекли 55 фактов выезда на встречную полосу, где такой маневр запрещён ПДД.

Сегодня удалось выловить такого нарушителя. Видео с его опасным движением отправится на административную комиссию, где водителю выпишут штраф.

Такие рейды будут продолжаться до тех пор, пока количество опасных выездов на встречную полосу не снизится до минимума.

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

