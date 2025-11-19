В Мурманской области совсем скоро исчезнут бумажные проездные билеты – большинство мурманчан этого не заметят

Повлияет ли это решение на северян? Что они об этом думают? Ответы на эти вопросы собирала у земляков корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

- Вы пользуетесь проездным билетом?

– Да.

– У вас бумажный?

– Нет…

- А скажите, пожалуйста, когда-нибудь вы пользовались бумажным?

– Нет. Мне как исполнилось 60 лет, то я сразу оформила Единую карту жителя Мурманской области.

– А насколько выгодно её пользоваться?

– Выгодно, потому что эта сумма же даётся.

- Вы пользуетесь проездным билетом?

– Да.

– Скажите, пожалуйста, какой у вас проездной билет?

– Единая карта жителя, безлимитный.

– Вы никогда не пользовались бумажным проездным билетом?

– Пользовалась.

– Знаете, что их прекращают выпускать?

– Да, конечно.

– Насколько вообще удобно пользоваться проездным?

– Намного удобнее, т.к. можно дистанционно оплачивать и не нужно никуда ходить.

– Ну и вы будете продолжать пользоваться им.

– Конечно.

- Вы пользуетесь проездным билетом?

– Да.

– Скажите, какой он у вас? Бумажный или Единая карта жителя?

– Обыкновенный. Сейчас покажу.

– У вас Единая карта жителя.

– Скажите, пожалуйста, вы пользовались когда-либо бумажным вариантом проездного?

– Нет.

- Вы пользовались когда-либо проездным?

– Да.

– Каким? Бумажным или Единая карта жителя?

– Единая карта жителя.

– А бумажным когда-либо вам приходилось пользоваться?

– Да, давно только, но он дорого стоит. Дороже, чем Единая карта жителя.

- Вы пользуетесь бумажным проездным?

– Нет, у меня карта.

– Единая карта жителя, да? Насколько удобно пользоваться Единой картой жителя, чем бумажным проездным?

– Лучше бумажный.

– А почему бумажный лучше?

– Не знаю. Я бегал на Ленина, 45 очень долго за ним - за этим пластиком.