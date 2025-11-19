В Мурманской области совсем скоро исчезнут бумажные проездные билеты – большинство мурманчан этого не заметят
- Вы пользуетесь проездным билетом?
– Да.
– У вас бумажный?
– Нет…
- А скажите, пожалуйста, когда-нибудь вы пользовались бумажным?
– Нет. Мне как исполнилось 60 лет, то я сразу оформила Единую карту жителя Мурманской области.
– А насколько выгодно её пользоваться?
– Выгодно, потому что эта сумма же даётся.
- Вы пользуетесь проездным билетом?
– Да.
– Скажите, пожалуйста, какой у вас проездной билет?
– Единая карта жителя, безлимитный.
– Вы никогда не пользовались бумажным проездным билетом?
– Пользовалась.
– Знаете, что их прекращают выпускать?
– Да, конечно.
– Насколько вообще удобно пользоваться проездным?
– Намного удобнее, т.к. можно дистанционно оплачивать и не нужно никуда ходить.
– Ну и вы будете продолжать пользоваться им.
– Конечно.
- Вы пользуетесь проездным билетом?
– Да.
– Скажите, какой он у вас? Бумажный или Единая карта жителя?
– Обыкновенный. Сейчас покажу.
– У вас Единая карта жителя.
– Скажите, пожалуйста, вы пользовались когда-либо бумажным вариантом проездного?
– Нет.
- Вы пользовались когда-либо проездным?
– Да.
– Каким? Бумажным или Единая карта жителя?
– Единая карта жителя.
– А бумажным когда-либо вам приходилось пользоваться?
– Да, давно только, но он дорого стоит. Дороже, чем Единая карта жителя.
- Вы пользуетесь бумажным проездным?
– Нет, у меня карта.
– Единая карта жителя, да? Насколько удобно пользоваться Единой картой жителя, чем бумажным проездным?
– Лучше бумажный.
– А почему бумажный лучше?
– Не знаю. Я бегал на Ленина, 45 очень долго за ним - за этим пластиком.