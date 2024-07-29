В Мурманской области создадут обучающий Центр управления беспилотными летательными аппаратами

Этот вопрос подняли на заседании правительства региона, которое проходило в ЦУРе.

Совсем скоро в Кольском Заполярье появится центр, в стенах которого будут обучать управлению беспилотными летательными аппаратами. Его планируют создать на базе Мурманского арктического университета.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас сегодня заседание правительства посвящено теме беспилотной авиационной системы. Такой национальный проект был принят в 2023 году правительством Российской Федерации, который включает в себя пять федеральных проектов, направленных на мотивацию спроса, предложения, кадрового обеспечения, формирования маршрутной сети, поддержке производителей беспилотников, как раз развитие технологий».

Для развития сферы важно подготавливать квалифицированные кадры, которые, в том числе, будут разрабатывать новые технологии.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Эта отрасль тянет за собой, например, отрасль строительства, тянет за собой всю экономическую составляющую. Отрасль беспилотных авиационных систем тянет за собой большое количество отраслей, связанных как раз с электроникой, с прототипированием, с аддитивными технологиями и искусственным интеллектом».

В регионе есть удалённые населённые пункты, куда нужно доставлять грузы, эту работу могут взять на себя беспилотники. С помощью них можно обследовать сети и коммуникации, что сильно упростит работу муниципалитетам.