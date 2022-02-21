В Мурманской области создадут штаб для оказания возможной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Об этом сообщил губернатор региона во время традиционного оперативного совещания. Также на мероприятии говорили про открытие «Праздника Севера» и поддержке образовательной среды в Мурманской области.

Мурманская область готова принять 300 беженцев из Донбасса. Во время оперативного совещания губернатор сообщил, что с сегодняшнего дня в регионе начнёт работу оперативный штаб для оказания возможной помощи гражданам ЛНР и ДНР. Возглавит его заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Штаб будет решать проблемы социального блока, вопросы оказания медицинской помощи и организации образовательного процесса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В выходные вместе с коллегами из МЧС эту тему отрабатывали. Соответственно, точно есть готовность принять 300 человек. И, конечно, эту работу продолжаем: по местам размещения, а также оказанию всей необходимой помощи. Для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Поэтому я прошу, чтобы с сегодняшнего дня у нас был такой постоянно действующий оперативный штаб».

Ещё одна тема - поддержка образовательной среды в регионе. На это из областного бюджета планируется направить порядка 300 миллионов рублей. В первую очередь речь идёт о программе строительства новых колледжей и других учреждений среднего профессионального образования. Кроме того, планируется капитально отремонтировать уже имеющиеся в регионе сузы. Идею поддержали представители Совета Федерации, которые в конце прошлой недели приезжали в Мурманскую область.

А уже в марте стартует традиционное в Мурманской области спортивное событие - Праздник Севера. В планах - более 30 соревнований по 11 видам спорта. География участников тоже обширная. Приедут на праздник даже спортсмены из Австралии и Нигерии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках Полярной Олимпиады также пройдёт чемпионат России по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Очень красочные соревнования, которые притягивают большое количество людей. В прошлом году участниками финала Кубка России по парусному спорту стали 57 спортсменов из 11 регионов страны. Наиболее масштабным и зрелищным событием Праздника Севера, как и в прошлом году, станет 48-й Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятёрку лучших марафонов России».

Поговорили и о эпидемиологической ситуации в регионе. Она по-прежнему остаётся напряжённой. Но темп заражения коронавирусом снижается. Министр здравоохранения Мурманской области отметил, что вакцинация против COVID-19 актуальна до сих пор.