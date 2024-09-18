В Мурманской области создадут судоремонтный кластер

На площадке Международного рыбопромышленного форума в присутствии вице-премьера Дмитрия Патрушева глава нашего региона, представители Росрыболовства и ГТЛК подписали соглашение о создании в Мурманской области судоремонтного кластера. Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 20 млрд рублей.