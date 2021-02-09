В Мурманской области создали комиссию по вопросам развития сети особо охраняемых природных территорий

Это новый постоянно действующий экспертный и совещательный коллегиальный орган. Его возглавил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Также в состав комиссии вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии и комитета по туризму Мурманской области, учёные, представители научных и общественных организаций. Комиссия будет координировать их совместную деятельность.

Например, особо охраняемую природную территорию регионального значения планируют создать в Териберке. Этот статус позволит не только сохранить места обитания редких видов растений, животных, птиц и ценные природные ландшафты, но и даст возможность обеспечить необходимое регулирование растущего туристического потока.