В Мурманской области создали региональный организационный комитет международного форума «Арктика – территория диалога»

Губернатор Андрей Чибис утвердил его состав и план по подготовке и проведению форума.

Форум состоится 26 и 27 марта под девизом «На Севере – жить!». А основной площадкой станет ДК имени С.М. Кирова.

Его участники будут обсуждать вопросы развития Северного морского пути, улучшения качества жизни на арктических территориях, привлечения инвестиций и освоения ресурсов, инноваций, технологий и кадров.

В рамках программы форума также проведут спортивные и культурные мероприятия, деловые встречи и дискуссии.