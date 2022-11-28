В Мурманской области создана государственная информационная система «Образование»

Ресурс создан на основе существующих автоматизированных информационных систем «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование». В каждом из перечисленных модулей разместят информацию об организациях, реестры детей, о родителях и сотрудниках. Пользователи смогут подавать заявления на обучение в образовательных организациях через портал «Госуслуги».