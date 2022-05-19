В Мурманской области создано сообщество для активных граждан, интересующихся вопросами управления МКД

Об этом сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора. Цель работы группы – реальная помощь в создании ТСЖ, обмен опытом и взаимопомощь собственникам помещений в многоквартирных домах Мурманской области.

Подписаться, получить массу полезной информации и задать интересующие вопросы можно по ссылке, указанной на экране. Или через поиск в социальной сети «ВКонтакте» по названию «Поддержка ТСЖ Мурманск».