В Мурманской области созданы уникальные условия для инвесторов

Корпорация развития Мурманской области - организация, которая занимается привлечением инвестиций в регион и сопровождает инвестиционные проекты в дальнейшем. Губернатор Мурманской области посетил организацию, чтобы узнать о её дальнейших планах.

Корпорация развития Мурманской области была создана в 2013 году. Компания занимается привлечением инвестиций в регион и в этом деле преуспела. Мурманская область предоставляет широкий спектр льгот для компаний, инвестирующих в регион. Один из главных клиентов сегодня - Центр крупнотоннажных морских сооружений, который строят на западном берегу залива. Корпорация развития планирует привлекать инвестиции и небольших местных компаний. А потому порог входа для резидента арктической зоны понизили с 10-ти до одного миллиона рублей. И уже сейчас на инвестпортале Мурманской области зарегистрировано 33 заявки от предпринимателей Мурманской области.

По словам губернатора, с привлечением инвестиций корпорация отлично справляется. Но этого мало. Необходимо, чтобы организация сама финансово поддерживала перспективные стартапы. Средства для этого областной бюджет найдёт.

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «За период работы нам удалось добиться хороших результатов. За первое полугодие этого года инвестиционный показатель Мурманской области значительно возрос. Сейчас создаются уникальные условия для арктической территории. Мурманская область входит полностью в арктическую территорию. И именно сейчас уникальные возможности для всех инвесторов, которые принимают решение о реализации проекта на территории Мурманской области от миллиона рублей».