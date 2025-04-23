В Мурманской области спецназ Росгвардии оттачивал навыки горной подготовки

Комплекс занятий проводился в три этапа. Первый включал в себя начальную альпинистскую подготовку с проведением теоретических и практических занятий в различных условиях местности.

На втором этапе организаторы добавили элементы тактики. На третьем было осуществлено 2-дневное с холодной ночевкой в снежных убежищах занятие.

На протяжении нескольких недель сотрудники ОМОН «Медведь» Росгвардии оттачивали навыки проведения спецопераций в условиях горно-лесистой местности в Арктической зоне. Спецназовцы отработали эффективные действия групп боевого порядка в условиях лавинной опасности, при поиске пострадавших после схода лавин и ориентировании на местности в горном массиве.

Отрабатывались способы и методы выживания в сложных условиях. Так же силовики совершили восхождения на вершины Хибинских гор.