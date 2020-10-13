В Мурманской области стало больше бурых медведей

В Мурманской области обитает 1118 бурых медведей. Об этом рассказали в региональном Министерстве природы и экологии.

Специалисты ведомства, которые занимаются исследованиями и контролем численностью животных, так же сообщают о росте популяции косолапых на территории нашего региона. Согласно данным учёта, численность бурого медведя составляла в 2018 году - 988 особей, а в 2020 году зафиксировано уже 1118.

Такие скачки связаны с улучшением кормовой базы. Специалисты так же отмечают, что косолапые реже стали выходить к людям. А ведь раньше косолапые частенько захаживали в города, бродили по кладбищам и свалкам вблизи небольших населённых пунктов. Обычно такие вылазки заканчивались для медведей печально - животных в таких случаях нередко отстреливают.