В Мурманской области стало больше объектов культурного наследия

Областное Министерство культуры включило в перечень 7 новых объектов. Из них 6 располагаются в Мурманске. Это здание казначейства на проспекте Кирова, областной суд на улице Пушкинской, УВД и Дом торговли на проспекте Ленина, дом №19 на улице Траловой, а также здание отдела кадров Мурманского морского пароходства на улице Володарского.

Также новый статус объекта культурного наследия приобрёл дом №11 на проспекте Металлургов в Мончегорске.