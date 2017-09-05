В Мурманской области стартовал дополнительный этап государственной итоговой аттестации

Ученики 9 и 11 классов, не сдавшие экзамены, получили второй шанс. Выпускники 9 классов уже написали единый государственный экзамен по русскому языку. Было обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников.

Всего для проведения основного государственного экзамена в дополнительный период в регионе откроются 13 пунктов. В каждом из них будут присутствовать общественные наблюдатели из числа студентов региональных вузов и родительской общественности, а также федеральные наблюдатели от Российского союза молодежи и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.