В Мурманской области стартовал фестиваль модельных библиотек

В течение двух дней представители этих учреждений будут делиться своими достижениями и обмениваться опытом.

Фестиваль модельных библиотек Мурманской области продлится два дня. Его открытие состоялось на основной площадке – в областной «Научке». Руководители и специалисты государственных и муниципальных библиотек станут участниками круглого стола по теме «Переплетения практик и идей», дискуссионной панели, посвящённой развитию и продвижению модельных библиотек, а также цикла мастер-классов по использованию в работе цифровых технологий и сервисов.

Юлия Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской областной научной библиотеки: «Открываем мы фестиваль семинаром, знакомством с опытом работы открывшихся в этом году модельных библиотек, в том числе модельных библиотек, созданных не в рамках нацпроекта «Культура», а которые созданы за счёт средств регионального бюджета и активному участию муниципалитетов в модернизации библиотек».

Во второй день фестиваля участники отправятся в путешествие по модельным библиотекам, которые были открыты в рамках реализации национального проекта «Культура». Местами посещения станут две модельные библиотеки Мурманска, Мурмашинская городская библиотека, Межпоселенческая библиотека Кольского района - единственная в нашем регионе, где расположен первый Центр славянских культур «Глаголь Добро».

Светлана Чемоданова, директор Межпоселенческой библиотеки Кольского района: «Мы в конце декабря закончили капремонт библиотеки. Это произошло благодаря областному бюджету, губернатору. И фактически все выигранные 10 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура» мы тратили непосредственно на приобретение оборудования и формирования библиотеки по новому модельному стандарту».

Напомним, что модельные библиотеки открывают в Мурманской области с 2019 года. Измененный формат работы привлекает все больше людей. Причём не только среди взрослых, но и среди молодёжи. Теперь в таких учреждениях можно не только читать книги, фонд которых серьёзно обновился и пополнился современной литературой. Здесь можно творчески развиваться, проводить мастер-классы, встречи и коворкинги, работать с современной техникой и заводить друзей-единомышленников.

Библиотечные пространства стали для северян настоящим местом притяжения.