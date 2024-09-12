В Мурманской области стартовал фестиваль «ВместеЯрче»

Он посвящён актуальным в наши дни темам энергосбережения и экологии. Ключевой площадкой проведения события стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Цели Всероссийского проекта «ВместеЯрче» из года в год остаются неизменными: фестиваль направлен на популяризацию энергосберегающего и экологичного образа жизни, внедрение энергоэффективных технологий. В Мурманске событию дали старт в стенах областной детско-юношеской библиотеки.

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки: «Библиотека уже давно не хранилище просто знаний, а активный участник различных мероприятий и проектов. У нас в библиотеке проводятся самые разные акции экологической направленности: мы и батарейки собирали, и крышечки собирали, и так далее, и так далее».

Важно ещё с ранних лет говорить со своими детьми о бережном отношении к энергии, ведь чрезмерное её расходование оказывает пагубное влияние на окружающую среду, отмечают организаторы.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «У нас много викторин-квестов, конкурсов с подарками. У нас выставка-экспозиция техники, рассказ о том, что такое энергетика. И чем раньше мы это представим, тем, возможно, раньше ребёнок задумается о том, что, может, это будет его будущее. Это очень интересно».

Один из самых крупных «экспонатов» выставки, которая развернулась у входа в библиотеку, представлен компанией «Мурманскводоканал». Это спецтехника, сделанная на базе автомобиля «Скания».

Виктор Терновой, водитель ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сегодня ребята посетили данный автомобиль. Всем было очень интересно. Все интересовались, какую роль машина выполняет. Всё было рассказано детям. Очень всё понравилось».

Артем Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это каналопромывочная машина».

Главные посетители фестиваля – школьники. А событие несёт познавательную функции и имеет профориентационную цель. Все организовано так, что дети получили яркие впечатления.

Участники праздника получили возможность узнать, как устроена Кольская ветроэлектростанция, изучили принципы работы АЭС, попрактиковались в рисовании экологичными материалами и ознакомились с основными правилами энергосбережения в быту и правилами электробезопасности.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии не ограничится только одним днём, в рамках двухнедельной программы запланировано немало событий.